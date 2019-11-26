Оренбург, , 15:18 — REGNUM Знаменитая компания «Оренбургская фабрика пуховых платков» планирует значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Об этом сообщает FashionUnited со ссылкой на местный новостной бизнес-портал «Глобал56».

Известно, что фабрика в скором времени заключит договоры с такими фирмами, как «РУСФЭШН» и «Аметра», а также с региональными властями. На данный момент в планах предприятия увеличение выпуска продукции до 1 миллиарда рублей.

Оренбургский завод выпускает множество изделий: платки, свитера, юбки, платья. Для того чтобы справиться с оборотами, будет приобретено новое оборудование на 150 миллионов рублей. Правительство Оренбургской области заявило о готовности оказать поддержку предприятию в виде субсидий и снижения налогов.