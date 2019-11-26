Сеул, , 16:08 — REGNUM Правительства Республики Корея и Индонезии заключили соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности и торговли Республики Корея.

Подписание соглашение стало логическим завершением переговоров, длившихся ещё с 2012 года, а предварительные договорённости были достигнуты ещё в октябре. Стороны заключили «соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве», которое подразумевает не только создание зоны свободной торговли между двумя странами, но и сотрудничество в ряде областей промышленности — от фармацевтики до оборонной продукции.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами двух стран. В Сеуле рассчитывают, что Индонезия сможет компенсировать потери южнокорейского бизнеса от конфликта с Японией и противостояния США и КНР — основных торговых партнеров страны.