Красноярск, , 14:50 — REGNUM В Красноярском крае среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре 2019 года составили 29 261,6 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%. При этом, как сообщили ИА REGNUM 26 ноября в Красноярскстате, реальные денежные доходы (скорректированные на индекс потребительских цен) населения края снизились на 1,1%.

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По данным статистиков, средняя зарплата работников организаций края составила 48 255,3 рубля. Рост к аналогичному периоду 2018 года составил 7,7%. С учётом роста цен — 2,3%.

Средний размер пенсий в регионе на 1 октября текущего года — 15 193,9 рубля. По сравнению с 1 октября 2018 года пенсии выросли на 5,9%. При этом их реальный размер за этот период увеличился на 1,5%.

Напомним, в Красноярском крае величина прожиточного минимума на душу населения в третьем квартале 2019 года составила 12 689 рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные доходы жителей Тувы за девять месяцев 2019 года составили 14,8 тыс. рублей. По данным статистиков, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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