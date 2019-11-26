Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Новую технологию противогололёдной обработки дорог — двухкомпонентный жидкий реагент «Бионорд» — протестируют на дорогах Новосибирска. Для его распыления город приобрёл две установки, сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

«Мы оснастили две машины спецоборудования для обработки дорог новой смесью. Производитель агрегата находится в Кемерово, это очень удобно для решения текущих вопросов, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В ближайшее время планируем запустить оборудование и приступить к работе. Экономический эффект от применения песко-соляной смеси и «Бионорда» примерно одинаковый. Выигрыш — в экологической составляющей: не будет песка и, соответственно, пыли».

Песок в дорожной смеси заменили на отсев дроблёных горных пород. «Бионордом» же будут обрабатываться магистрали в Центральном и Железнодорожном районах, а также несколько улиц Заельцовского, Октябрьского и Советского районов. Закуплено около двух тысяч тонн двухкомпонентного реагента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году новосибирское МКУ «ДЭУ-1» заключило муниципальный контракт с Уральским заводом противогололёдных материалов на поставку твёрдого противогололёдного материал «Бионора» — 3 тыс. тонн на 68,856 млн рублей и двухфазного противогололёдного материала «Бионорд» — 2 тыс. тонн на сумму 45,904 млн рублей. Заключён муниципальный контракт и на покупку двух единиц техники для распределения этого материала — на 5,3 млн рублей.

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