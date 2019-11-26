Сеул, , 14:54 — REGNUM 26 ноября южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку консолей крыла для штурмовика A-10 Thunderbolt II с американской корпорацией Boeing Company. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта составила 330 млрд вон (~$280,5 млн). Консоли крыла будут поставлены американской компании к 2027 году.

Известно, что в период с 2007 по 2018 года KAI произвел для Boeing Company около 173 консолей для штурмовика A-10 Thunderbolt II.

«Данный контракт является признанием наших технологий и разработок. Мы продолжим работу над поиском новых заказов», — отметили в южнокорейской компании.