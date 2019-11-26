Москва, , 14:47 — REGNUM Пакет законопроектов о защите и господдержке инвестиций и капиталовложений Госдума рассмотрит 10 декабря — на неделю позже, чем планировалось изначально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам совещания в нижней палате парламента.

«Мы изначально предполагали 3 декабря рассматривать этот законопроект в первом чтении — сейчас срок определен 10 декабря. Я думаю, что до 10-го по максимуму заключения от регионов будут получены», — заявил Жуков.

Кроме того, отметил он, у депутатов профильного комитета будет достаточно времени на подготовку законопроекта ко второму чтению и они смогут обсудить поправки как со стороны бизнес-сообщества, так и со стороны регионов.

«Предполагаем в первом чтении его принять в осеннюю сессию», — заявил Жуков.

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