Курган, , 14:41 — REGNUM Фонд микрофинансирования Курганской области предоставляет малому и среднему бизнесу займы на строительство производственных площадей и приобретение оборудования до трёх миллионов рублей сроком до трёх лет с процентной ставкой от 3% годовых. Об этом сообщил на пресс-конференции 26 ноября первый заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Илья Кудимов.

Если необходимы суммы большего размера, то придётся взять банковский кредит. Здесь власти региона могут стать поручителями на 50% от суммы кредита, если она не превышает 14,5 млн рублей.

Кроме того, можно привлечь поручительство корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Курганской области до 70% по программе «Согарантия».

Читайте ранее в этом сюжете: Фермерам в Курганской области раздают по 3 млн рублей под мизерный процент