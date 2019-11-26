Курган, , 14:32 — REGNUM В Зауралье можно получить целевой займ в три миллиона рублей на строительство мини-фермы. Об этом на брифинге 26 ноября сообщил первый заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Илья Кудимов.

Займ, по его словам, даётся на три года под 3%. Его могут получить крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также общества с ограниченной ответственностью.

Кроме того, в рамках проекта «Агрошкола» еженедельно в районах Курганской области проводятся обучающие семинары, направленные на повышение финансовой грамотности, оказание помощи в написании бизнес-планов и в заполнении необходимых документов для получения грантов от регионального департамента АПК.

Читайте развитие сюжета: Курганские власти предлагают поручительство начинающим промышленникам