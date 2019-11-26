Киев, , 14:31 — REGNUM «Страховая цена» на газ для населения, которую планирует внедрить правительство Украины, это по сути никакая не страховка, а обычная «рулетка» с вероятностью 50 на 50, заявил сегодня, 26 ноября, украинский экономист Алексей Кущ.

«Нафтогаз и Газпром могут договориться о транзите, а могут и не договориться. В зависимости от этого, рыночная цена на газ в Европе может быть как исторически высокая, так и исторически низкая. Что делает Нафтогаз? Он предлагает населению «сезонную цену», то есть поиграть с ним в игру «угадайтариф». Если транзитный договор подпишут, те кто купят «газ по «страховой цене» проиграют, если нет — возможно, выиграют», — объясняет эксперт.

Кущ подчеркивает, что не население, а «Нафтогаз» обладает всей полнотой информации о перспективах переговоров.

«По сути, государственная компания, которая играет со своим же населением в «тарифную рулетку», формируя за его счет (и бюджета в части субсидий) жировую прослойку, заявляя, что даже в случае падения цен, те, кто не будут покупать «страховой пакет» будут платить «выше рынка», чтобы минимизировать «сезонный фактор»», — объяснил экономист.

Резюмируя, Кущ отмечает, что вместо социального выравнивания цен с использованием имеющегося потенциала по добыче, транзиту и сбыту газа, государственная компания делает все возможное, чтобы создать ценовую дискриминацию внутренних потребителей.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель в очередной раз прорекламировал идею о «страховой цене» и заявил, что в случае договоренностей по транзиту с РФ цены на газ упадут до исторического минимума. Он уточнил, что при отсутствии транзита запасы топлива в ПХГ Украины позволят избежать ценовых скачков для населения.