Кострома, , 14:29 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о снижении арендной платы за земельные участки, на которых расположены гаражи, — сообщает Smi 44. Ставку пересчитают только для тех костромичей, которые не используют гаражи в коммерческих целях. Оплата будет определяться на основании земельного налога, действующего на территории муниципалитета.

В Костроме и Волгореченске аренда снизится в 5 раз. Сейчас в области действует единаяставка в 1,5% от кадастровой стоимости.