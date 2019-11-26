Казань, , 14:28 — REGNUM Арбитражный суд Татарии ввёл процедуру наблюдения на заводе «Аммоний». С иском о признании завода несостоятельным (банкротом) обратился Внешэкономбанк.

Долг в отношении госкорпорации, которой принадлежит 20% акций завода, составляет около 15 млрд рублей.

Заявление ВЭБ было подано после предварительного согласования с властями Татарии, сообщает ТАСС. Долгосрочной целью является оздоровление предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, завод, работающий с 1983 года в городе Менделеевске, несколько лет назад запустил производство аммиака. На реализацию инвестиционного проекта средства были оформлены в виде кредита у госкорпорации. Сумма долга с учётом процентов составила порядка $2,2 млрд. В сентябре ВЭБ уступил право требования долга кемеровской компании «Азот», которая входит в группу «СДС Азот». На сегодня акционерами завода являются ООО «Татаммоний», владеющее свыше 46% доли, ВЭБ — 20% доли и инвестиционно-венчурный фонд РТ — 33,6%.