Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Свердловской области обратят внимание на «болевые точки» Уралвагонзавода и Уралхиммаша. Об этом заявил глава областного отделения «Коммунистической партии социальной справедливости» Андрей Хабаров, сообщает «Федерал Пресс».

Члены «КПСС», которую называют «партией-спойлером» КПРФ, сделают акцент на защите трудовых прав. В частности, в организации хотят оценить, какие проблемы в трудовой сфере есть у Уралвагонзавода и Уралхиммаша — на последнем предприятии недавно ввели четырёхдневную рабочую неделю.

Тем не менее, в партии предупреждают, что с защитой прав всё может оказаться непросто.

«Если все рабочие состоят в официальном профсоюзе, не готовы высказать свою позицию, то мы со стороны тоже ничего сделать не сможем», — уточни Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, отделение «КПСС» на Среднем Урале появилось после раскола в КПРФ. А другая часть бывших активистов «партии Зюганова» перешла к «Коммунистам России».

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области создадут отделение КПСС