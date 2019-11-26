Москва, , 14:21 — REGNUM В октябре 2019 года на кроссоверах и внедорожниках автопроизводители в России заработали 135 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за 10 месяцев текущего года жители России приобрели кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на сумму 1,1 трлн рублей.

Первенство среди моделей данного сегмента по доходности в октябре 2019 года у кроссовера Hyundai Creta. За месяц автолюбители купили 6922 таких машины и заплатили за них 7,8 млрд рублей.

Второе место в сегменте новых SUV по выручке у Volkswagen Tiguan — 7,1 млрд рублей. За месяц было продано 3946 единиц таких авто.

Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser. Его предпочли приобрести 1673 человека, а автокомпания на этом заработала 5,4 млрд рублей.

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли Skoda Kodiaq (4 млрд рублей) и Mitsubishi Outlander (3,7 млрд рублей).

Напомним, в октябре 2019 года самым продаваемым авто в сегменте SUV на вторичном российском рынке стала модель Lada 2121. За месяц её продажи составили 9 499 экземпляров (+6,3%).

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