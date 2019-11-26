Бишкек, , 14:17 — REGNUM «На рынке Киргизии резко выросли продажи нелегальных сигарет. Потери составили не менее $1 млрд (63,7 млрд рублей). Киргизия является центром распространения контрабанды в страны ЕАЭС», — заявил на заседании профильных парламентских комитетов депутат Азамат Арапбаев, передает «Kaktus.media».

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Также народный избранник обратил внимание участников заседания, посвященного отчету о работе правительства борьбе с контрабандой, на снижение объемов ввоза в республику зарубежной пшеницы из-за резкого роста импорта муки.

«3 млрд сомов (более 2,7 млрд рублей) теряют на налоге на добавленную стоимость наши товаропроизводители и, соответственно, государство — из-за того, что наши товары не могут конкурировать по ценам с зарубежными», — подытожил он.

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