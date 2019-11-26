Оренбург, , 14:02 — REGNUM Бюджет Оренбургской области на 2020 год принят в первом чтении. Изначально он планировался с дефицитом в объеме 6,4 млрд рублей, однако в пером чтении законопроект принят с дефицитом в 3,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Доходы бюджета в 2020 году прогнозируют в объеме 102,4 млрд рублей с последующим их увеличением, а расходы — 106,2 млрд рублей.

По словам разработчиков бюджета, принятый в первом чтении бюджет разрыв между доходной и расходной частью казны — это всего лишь технический дефицит, так называемый резерв. Благодаря безвозмездным поступлениям из федерального центра в размере 5 млрд рублей дефицит сократился.

«В бюджет области поступили еще дополнительные средства из федерального бюджета в размере более 5 миллиардов рублей. Ко второму чтению они должны быть распределены по различным статьям и направлениям, возможно, часть из них пойдет на погашение государственного долга региона», — отметил председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв.

Во втором чтении проект бюджета региона рассмотрят 18 декабря.

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