Душанбе, , 14:00 — REGNUM С начала 2019 года сумма выплат пенсий и пособий в Таджикистане, по информации профильных ведомств страны, увеличилась на 14,5%.

За десять месяцев 2019 года общая сумма выплат пенсий и пособий с учётом остатка на начало года, а это порядка 25,3 млн сомони или около 2,611 млн долл., составила 2 млрд 11,8 млн сомони или 207,6 млн долл.

Тогда как в 2018 году, по информации статистиков, этот показатель с учётом остатка на начало года в размере 22,8 млн сомони или 2,353 млн долл. составил 2 млрд 344 млн сомони или 248,5 млн долл.

Однако этот рост, отмечают эксперты, связан с ростом числа пенсионеров. В частности, по данным агентства по статистике при президенте страны, если в начале 2019 года численность людей пенсионного возраста составляла 686,6 тысяч человек, то на начало ноября 2019 года их количество увеличилось почти на 16 тысяч человек — 702 тысячи 204 пенсионера.

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В государственном бюджете Таджикистана на 2019 год на соцстрахование и защиту выделено более 3,6 млрд сомони или около 390 млн долл. Напомним, что средняя пенсия в Таджикистане составляет 303 сомони, что эквивалентно сумме 1 993 рубля по курсу ЦБ РФ.