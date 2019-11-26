Прага, , 14:01 — REGNUM С конвейера чешского автопредприятия Skoda сошёл первый пятидверный электрокар под названием CITIGOe iV. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.

Произвели электромобиль на заводе Volkswagen в столице Словакии Братиславе. Размеры новинки составляют 3597 мм в длину и 1645 мм в высоту. При сложенных спинках задних кресел объем багажного отделения равен 923 л.

Дизайн электромобиля выделяется сплошной решеткой радиатора, которая имеет цвет кузова. Автопроизводители снабдили авто противотуманными фарами и LED ДХО. За дополнительную плату можно купить модель с функцией освещения поворотов Corner.

«Обута» машина в 14-дюймовые стальные колёсные диски, но может оснащаться и 16-дюймовыми дисками из легкого сплава.

Что же касается агрегата электрической машины, то его мощность составляет 83 л. с. С места автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 12,3 с.

Напомним, в октябре текущего года в РФ продажи автомобилей чешской марки Skoda выросли на 17%. В числовом выражении это составило 8 903 автомобиля Skoda. За десять же месяцев 2019 года продажи машин чешского бренда выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период было продано 70 386 автомобилей.

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