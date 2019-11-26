Сеул, , 14:24 — REGNUM В Южной Корее сокращается количество новых компаний — все меньше людей стремятся открыть своё дело. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства по делам малого и среднего бизнеса.

За первые 9 месяцев 2019 года число новых предприятий сократилось на 7% до 945 тысяч. При этом, количество технологических стартапов, напротив, выросло на 5,5% до 165 тысяч. Аналитики министерства связывают негативную тенденцию лишь с одним фактором — сокращением числа агентств по аренде недвижимости на фоне действий правительства по борьбе со спекулянтами и ограничений роста цен. Если сравнивать данную статистику с аналогичным периодом прошлого года, то новых компаний также стало больше на 13,2%, или 90,5 тысяч.

В то же время, эксперты обращают внимание на ухудшение условий ведения бизнеса в Южной Корее. В частности, резкое повышение МРОТ, ограничение рабочего времени и повышение налогов делают открытие бизнеса все более проблематичным.