Тегеран, , 14:20 — REGNUM 25 ноября вице-губернатор иранской провинции Хузестан по экономическим вопросам Нуролла Хасанзаде заявил, что власти провинции намерены инвестировать в строительство цементного завода в иракском городе Эль-Амаре. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, завод стоимостью 35 млн. долларов поможет Ираку выйти на мировые рынки цемента и удержаться на нем на постоянной основе. Нуролла Хасанзаде также подчеркнул, что договор о строительстве объекта был подписан 5 лет назад, и сейчас совместный ирано-иракский проект находится на завершающей фазе строительства.

«Строительство завода в Ираке создаст для нас возможности для дальнейшего инвестирования за рубеж», — отметил вице-губернатор.

Напомним, что провинция Хузестан является лидером по товарообороту с Ираком среди всех иранских регионов.