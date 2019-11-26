Барнаул, , 13:45 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал оперативные данные о численности зарегистрированных безработных за период с 13 по 19 ноября 2019 г. Они свидетельствуют о том, что людей, не имеющих работы, стало больше на 839 человек (13 784 человека), что, впрочем, на 108 человек меньше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за III квартал 2019 года численность рабочей силы в Алтайском крае составляла 1146,6 тыс. человек (или 49,0% от численности населения). Из общего числа работающих 1089,3 тыс. человек были заняты в экономике и 57,3 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.

Таким образом, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 56,5%, уровень безработицы — 5%. В сентябре 2019 года статус безработного получили 2178 жителей края, что на 229 человек (или на 11,7%) больше, чем в сентябре 2018 года.

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