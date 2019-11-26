Москва, , 13:43 — REGNUM В России с 1 января 2020 года отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Вместе с тем, в указе уточняется, что тем, кому выплаты по уходу за ребенком были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленного периода выплаты.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, устанавливающий ежемесячные е выплаты в размере 50 руб., признан утратившим силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» сказал, что детское пособие в 50 рублей «ничего не значит».

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