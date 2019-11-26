Тебриз, Иран, , 14:16 — REGNUM 25 ноября глава Организации промышленности, торговли и шахт иранской провинции Восточный Азербайджан Хабиб Аминзаде заявил, что за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта-21 октября 2019 г.) товарооборот провинции вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, экспорт провинции составил 1,8 млрд. долларов, а импорт чуть превысил 700 млрд. Он также процитировал слова председателя Торгово-промышленной палаты Тебриза Юнуса Джалеха, раннее пообещавшего увеличить экспорт до 3 млрд. долларов к 21 марта 2020 г.

Чиновник подчеркнул важность создания государством организаций содействия экспорта, которые будут помогать устанавливать контакт между производителями и зарубежными потребителями. Хабиб Аминзаде особенно отметил прибыльный и перспективный сирийский рынок, призвав деловые круги инвестировать в проекты в арабской стране.