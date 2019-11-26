Киев, 26 ноября 2019, 13:33 — REGNUM Крупные и средние предприятия Украины за январь-сентябрь 2019 года получили 343 млрд грн прибыли до налогообложения, сообщила украинская государственной службы статистики.
Согласно информации ведомства, это в 1,7 раза больше показателя прибыли за аналогичный период 2018 г.
Ведомство уточняет, что результат прибыльных предприятий Украины вырос на 29% — до 455 млрд грн, результат убыточных — сократился на 28%, до «минус» 112 млрд грн. Также отмечается, что доля убыточных предприятий сократилась на 7%, до 23%.
ИА REGNUM напоминает, что в октябре украинские министерство экономики обнародовало рейтинг самых прибыльных государственных предприятий страны. Среди лидеров казались энергетические компании, в частности, самый прибыльный с большим отрывом «Нафтогаз Украины» (более 24 млрд грн прибыли). Также в первой пятерке рейтинга — национальная энергетическая компания» Укрэнерго «(прибыль — 1,76 млрд грн), «Укргидроэнерго» (1,19 млрд грн), «Энергоатом» (1,11 млрд грн) и «Укрзализныця» — 1,07 млрд грн.