Пусан, Южная Корея, , 13:29 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто посетил Пусан, Южная Корея, с рабочим визитом, а также возглавил торговое представительство Индонезии с целью укрепления сотрудничества и торговых отношений между двумя странами, сообщает Antara.

«Южная Корея — друг прошлого, настоящего и будущее Индонезии. У двух стран сложились хорошие отношения более 40 лет. Сейчас самое подходящее время для укрепления отношений между Индонезией и Южной Кореей», — заявил министр торговли.

Стремясь расширить торговлю между двумя странами, во время рабочего визита министр торговли возглавил делегацию торговых представительств для изучения южнокорейского рынка. Семь субъектов и три связанных с ними ассоциации приняли участие в торговой миссии, которая состоится 27 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади заявил, что показатели торговли Индонезии с Южной Кореей за последние пять лет продолжали улучшаться.

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