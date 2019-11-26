Казань, , 13:26 — REGNUM Зимбабве планирует заключить сделку с российскими компаниями, в рамках которой африканская страна будет получать дизельное топливо, а российская сторона — алмазы. Участниками могут стать «Татнефть» и АЛРОСА.

В Зимбабве возник дефицит топлива в связи с нестабильным курсом национальной валюты. Компания предлагает на обмен драгоценные камни, добываемые Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), сообщает «Интерфакс». Сделка может быть заключена до конца ноября 2019 года, поставки дизельного топлива будут продолжаться с начала 2020 года в течение трех лет.

Общая сумма контракта оценивается в $1,4 млрд. Предполагается, что АЛРОСА будет ежемесячно получать алмазы на $40 млн, оплачивая поставку в течение 30 дней. «Татнефть» через дочернюю структуру Tatneft Europe AG будет поставлять дизельное топливо через мозамбикский порт Бейра.

ИА REGNUM напоминает, в конце октября «Татнефть» завершила сделку по покупке российской сети АЗС у финской компании Neste Marketing & Services. Сеть включает 75 автозаправочных станций на Северо-Западе России и терминал в Петербурге. Сумма сделки не раскрывается.