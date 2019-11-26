Яровое, Алтайский край, , 13:25 — REGNUM Власти Алтайского края предпринимают усилия для того, чтобы восстановить теплоснабжение в городе-курорте Яровое. Согласно официальной информации, опубликованной сегодня, 26 ноября, температура воздуха в квартирах жителей и в социальных учреждениях поднялась до 22−24 градусов Цельсия.

По данным министерства промышленности и энергетики Алтайского края, составлен перечень аварийного резерва материалов и оборудования в целях обеспечения скорейшего восстановления работы станции в случае аварийных состояний. Двухнедельный запас угля ещё не создан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о вводе режима чрезвычайной ситуации в Яровом было принято властями Алтайского края из-за проблем с подачей отопления и горячей воды. Как выяснилось, связаны они были с закупкой некачественного угля.

СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту ненадлежащего теплоснабжения.

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