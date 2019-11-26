Ташкент, , 13:23 — REGNUM Центральный банк Узбекистана планирует снизить ставку рефинансирования через полгода. Об этом заявил председатель финансового регулятора Мамаризо Нурмуратов на конференции по вопросам денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы, сообщает 26 ноября издание Kun.uz.

«За последние годы в Узбекистане ставка рефинансирования никогда не снижалась. Она всегда повышалась», — заявил глава Центробанка республики. По его словам, снижение ставки рефинансирования повлияет на кредитную и депозитную политику.

Напомним, 19 октября Центральный банк Узбекистана принял решение оставить ставку рефинансирования без изменения на уровне 16%. По итогам января-октября уровень инфляции в республике составил 11,4%.

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