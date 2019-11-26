Киев, , 13:21 — REGNUM Правительство Украины уже практически выполнило план по передаче на приватизацию государственных предприятий страны, сообщила пресс-служба Кабмина сегодня, 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что из 500 государственных предприятий, которые правительство должно передать Фонду госимущества до конца года, уже оформлено 415. В том числе на этой на этой неделе на приватизацию передали еще 76 государственных предприятий Украины.

Из выставляемых на торги объектов подавляющее большинство, 339 предприятий, передали из сферы контроля министерства экономики. Остальные предприятия поступили из минэнерго, мининфраструктуры, государственного управления делами и еще трех ведомств.

Премьер Гончарук напомнил, что в случае успешной приватизации этих объектов госбюджет страны может получить до 6 млрд гривен дополнительных средств.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Гончарук заявил, что в начале декабря Киев представит потенциальным инвесторам первый список предприятий в рамках Road Show. С начала следующего года на Украине начинается т.н. «большая приватизация», предполагается, что первой будет выставлена на продажу государственная компания «Центрэнерго».