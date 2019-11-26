Абакан, , 13:10 — REGNUM На сессии горсовета Абакана (Хакасия) 26 ноября депутаты заслушали отчёт о ликвидации несанкционированных свалок в городе. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, затраты на ликвидацию свалок в городе возросли почти вдвое.

По словам начальника абаканского управления коммунального хозяйства и транспорта Виктора Шевцова, традиционно мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в городе выполняются в период осеннего и весеннего двухмесячников. За эти месяцы в Абакане ликвидировали 170 несанкционированных свалок объемом 8085 м3. Затраты составили более 3,3 млн рублей.

В 2018 году в столице Хакасии ликвидировали 99 свалок объемом 5274 м3, затратив на это 1,9 млн рублей.

Сложившуюся ситуацию мэрия связала с некачественной работой регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Аэросити-2000». Также Абакан замусоривают сами горожане, не соблюдающие правил обращения с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье объявили войну несанкционированном свалкам.