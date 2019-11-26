Воронеж, , 13:09 — REGNUM Муниципальным чиновникам в Воронежской области будут начислять зарплату по новой системе, стартовые размеры зарплаты составят от 20 до 28 тыс. рублей. Об этом говорилось в ходе совещания, которое провёл губернатор Александр Гусев 25 ноября в форме видео-конференц-связи с главами (главами администраций) муниципальных районов и городских округов Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщила на совещании руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, в настоящее время разработаны типовые штатные модели администраций сельских поселений со стартовыми размерами заработной платы по должностям от 20 до 28 тысяч рублей в зависимости от численности сельского поселения и нагрузки на работника.

С 2020 года применение этих моделей позволит увеличить с 2020 года заработную плату муниципальных служащих в сельских поселениях. В среднем на 22% в год уровень заработной платы должен вырасти у 406 муниципальных чиновников (это 64% от общего числа). При этом зарплата глав сельских поселений уже увеличена в среднем на 30%.

«Повышение зарплат сотрудникам местных администраций — тоже шаг к увеличению финансовой самостоятельности муниципальных образований. На вас ложится больше ответственности», — подчеркнул Александр Гусев.

Отметим, по данным Росстата за 2018 год, среднемесячная зарплата в органах местного самоуправления Воронежской области составила 41 тыс. 779, что даже немного выше среднероссийского уровня (41,6 тыс.). Среди регионов ЦФО Воронежская область оказалась по этому показателю на четвертом месте, после Москвы, Московской и Белгородской областей. Для сравнения, средняя зарплата госслужащих региональных органов власти Воронежской области в 2018 году составила 53,5 тыс. рублей, федеральных — 34,8 тыс. рублей. Средняя зарплата по Воронежской области в целом, по данным за девять месяцев 2019 года, составила 32,5 тыс. рублей.