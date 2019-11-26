Тирасполь, , 13:09 — REGNUM Молдавия использует все рычаги экономического давления на Приднестровье. Об этом заявил в эфире приднестровского телеканала ТСВ президент ПМР Вадим Красносельский.

Он привел в пример закрытие молдавскими банками счетов ряда приднестровских предприятий в нарушение ранее достигнутых договорённостей. Другим примером является требование о гармонизации налоговых систем Приднестровья и Молдавии, выдвинутое Кишиневом на Баварской конференции по мерам доверия. «Тем самым они застопорили подписание итогового договора. Здесь двойной умысел. Первое — попытка пойти по пути гармонизации налоговых систем. Второй аспект — понимая, что мы на это не пойдём, не подписать итоговый документ», — подчеркнул глава государства.

Красносельский отметил что за тридцать лет в Приднестровье сложилась своя налоговая система, которая отлична от налоговой системы Молдавии и соединить их невозможно. «Они что, специалисты? Где заключение тех, кто должен дать свою оценку о возможности соединения двух налоговых систем? У нас налог на доходы, там — налог на прибыль, НДС и так далее. Восстановить разбитую хрустальную вазу, которая разлетелась вдребезги, нельзя. Её можно только склеить, но будет выглядеть некрасиво. Не надо заниматься политиканством», — сказал президент.

Он добавил, что речь идет о «простом популизме и желании прогнуть Приднестровье в свою сторону, сначала по банковским счетам, потом по налогам, валюте и так далее». «Это не пройдёт, это невозможно», — добавил президент.

Он отметил, что после шагов навстречу, которые Молдавия и ПМР делали в 2017—2018 гг., сейчас Молдавия «все рушит». «Зачем? Посмотрим. Может, не думают о последствиях, может, у них какой-то стратегический план, но мне это совершенно не нравится», — заявил Красносельский. Он добавил, что Молдавии нет дела до жителей Приднестровья. «Когда они думали о людях? Они о своих не думают, о наших — тем более. Это сопредельное государство, с сопредельными вопросами и интересами. Люди наши их не интересуют», — подвел итог Красносельский.