Владимир, , 13:05 — REGNUM Во Владимирской области участники региональных инвестиционных проектов могут получить пониженную ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий законопроект в Законодательное собрание области внёс губернатор Владимир Сипягин.

В федеральном законодательстве изменился срок применения пониженных ставок по налогу на прибыль налогоплательщиков, которые являются участниками специальных инвестиционных контрактов. Изменения в региональное законодательство губернатор предложил, чтобы привести его в соответствие с федеральным.

Налоговую ставку для инвесторов предлагается снизить до 5%. Ставка будет действовать от получения первой прибыли до периода, когда объём расходов и недополученных доходов бюджетной системы от мер помощи предприятиям превысит 50% объёма вложений в проект.