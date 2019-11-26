Бишкек, , 13:05 — REGNUM Бюджет Киргизии по итогам 2019 года недополучит 8,2 млрд сомов ($117 млн) из-за контрабанды. Об этом 26 ноября заявил депутат Жогорку Кенеша (парламента) Азамат Арапбаев на заседании комитета по экономической и фискальной политике, сообщает издание 24.kg.

По его словам, около 120 тыс. тонн топлива было ввезено в Киргизию без уплаты налогов. По подсчетам депутата, бюджет республики недополучил 3,1 млрд сомов ($44 млн) из-за ухода от уплаты акцизов. «Это неучтенный товар, неоплаченные налоги и потерянные рабочие места», — добавил Арапбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Киргизии разгорелся скандал после публикации журналистского расследования о коррупции в таможенном ведомстве. Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести расследование в сжатые сроки.

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