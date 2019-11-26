Москва, , 13:04 — REGNUM В отношении МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) по признакам заключения антиконкурентных соглашений с девятью компаниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Признаки антиконкурентных действий обнаружены на аукционах в сфере поставок школьного питания, отметили в антимонопольном органе. Нарушения выявлены в рамках внеплановой проверки по пункту 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ЕЦМЗ по итогам конкурса стало единым организатором питания в 143 школах Нижнего Новгорода. При этом к работе компании неоднократно возникали вопросы. В частности, в январе 2019 года стало известно, что ЕЦМЗ закупит у фирмы, созданной два месяца назад, молочную продукцию на сумму 116 млн рублей. До этого множество вопросов вызвала закупка колбасной продукции на несколько миллионов рублей у поставщика из Тамбовской области.

В марте 2019 года УФАС по Нижегородской области возбудило расследование в связи с тем, что поставщик питания для школ и детсадов столицы региона выбирался, минуя конкурентный способ борьбы. Фигурантами дела стали муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» и восемь поставщиков.

Самым громким скандалом для ЕЦМЗ стал массовый случай дизентерии у школьников одной из школ, где муниципальное предприятие отвечает за питание. Позднее выяснилось, что у надзорных органов к этой организации и до этого имелись многочисленные претензии по санитарии. Предыдущий директор муниципального предприятия — Владимир Жмакин, пришедший на этот пост в сентябре 2018 года, отработал лишь год, также не избежав претензий. После его увольнения МУП возглавила бывший директор образовательного департамента города Ирина Тарасова.