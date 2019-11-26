Москва, , 12:53 — REGNUM Особые экономические зоны «Технополис «Москва» и «Дубна» заняли первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Рейтинг был составлен ассоциацией развития кластеров и технопарков России совместно с Минэкономразвития РФ. Впервые первую строчку рейтинга заняли сразу две зоны: «Технополис «Москва» и «Дубна».

"Сегодня резидентами ОЭЗ являются 62 компании, а объем инвестиций накопленным итогом превышает 25 млрд рублей. Помимо налоговых льгот для бизнеса привлекательна современная инфраструктура «Технополиса «Москва», быстрое и беспроблемное подключение к готовым коммуникациям», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В свою очередь директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко сообщил, что за 9 месяцев 2019 года в зону было привлечено около 5 млрд рублей инвестиций. Резидентами особой экономической зоны стали 19 компаний, еще 26 находятся в процессе получения статуса.

Резиденты ОЭЗ выплатили налогов в бюджеты всех уровней на сумму 11,1 млрд рублей, а полученные льготы составили 3,5 млрд рублей. Создано свыше 6 тыс. рабочих мест.

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