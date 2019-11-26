Москва, , 12:44 — REGNUM Федеральная налоговая служба и Роструд проведут проверки работодателей, которые нанимают самозанятых на работу, оформляя их не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым договорам, тем самым нарушая закон, сообщили в ФНС.

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По закону, самозанятые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Но зафиксированы случаи, когда работодатели нанимают самозанятых и не перечисляют при этом НДФЛ, а также не уплачивают страховые взносы.

В ФНС уточнили, что за нарушения трудового и налогового законодательства предусматривается приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что более 67% налогоплательщиков ранее никогда не декларировали доходы от предпринимательской деятельности.

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