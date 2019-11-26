Ереван, , 12:43 — REGNUM На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии на российско-грузинском участке государственной границы, появится постоянный представитель Армении. Он будет назначен уже до конца 2019 года, сообщил 25 ноября глава Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян журналистам после заседания комиссии по региональной и евразийской интеграции Национального собрания РА.

В настоящее время идет подбор кандидатуры, которая будет утверждена правительством республики. По словам Ананяна, вопрос армянского представителя на КПП «Верхний Ларс» согласован с Федеральной таможенной службой России.

Вопрос о необходимости присутствия на территории КПП постоянного представителя глава Комитета государственных доходов связал с ситуацией, которая не раз возникала на границе при экспорте из Армении. Так, под видом собственной продукции предпринимались попытки ввоза на территорию Российской Федерации продукции третьих стран, передает Vesti.am.