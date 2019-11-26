Кемерово, , 12:42 — REGNUM Администрация города Кемерова разместило на официальном сайте госзакупок три электронных аукциона на общую сумму чуть более 15 млн рублей — на уборку и вывоз снега с городских дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена по каждому из контрактов — 5 000 009 рублей. Дата проведения аукциона 27 ноября 2019 года. Источник финансирования — местный бюджет.

Исполнитель должен будет обеспечить сгребание и погрузку снега, его вывоз в установленные места складирования, а также зачистку площади после погрузки.