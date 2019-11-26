Кишинёв, , 12:40 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Ион Кику опроверг информацию о том, что Россия обещала Молдавии помощь в размере $0,5 млрд. Как сообщил Кику на пресс-конференции в Кишиневе, по итогам визитов в Москву и Лондон, пока что на этот счет в Москве велись предварительные обсуждения, никаких договоров не подписывалось, и никаких условий Россия не выдвигала, передает ИА REGNUM.

По его словам, в Москву он ездил не за помощью, а с конкретными предложениями. «Молдавия — суверенная страна. Мы берем на себя обязательства как партнеры, в том числе финансовые. Мы не просим помощи, мы приехали с предложением», — сказал премьер.

Что касается возможных финансовых условий предоставления Россией кредитной линии для Молдавии, то, по словам Кику, молдавские власти «их обсудят, и, если они нас устроят, продолжим переговоры».

В целом, по его словам, в Москве он сказал российскому премьеру Дмитрию Медведеву, что в ближайшие 2−3 года молдавские власти планируют привлечь на строительство и ремонт дорог более 1 млрд евро. При этом речь идет не только о кредитовании со стороны России, Молдавия также будет обращаться в международные организации, осуществит эмиссию ценных бумаг и выделит деньги из бюджета.

Ранее по итогам визита премьер-министра Молдавии в Москву было заявлено, что Россия предоставит Молдавии кредитную линию в размере $500 млн, из которых $300 млн будет выделено уже до конца 2019 года. В Молдавии оппозиция высказала опасения, что Москва может выдвинуть политические условия предоставления помощи.

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