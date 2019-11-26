Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM Министерство финансов Новгородской области намерено в декабре 2019 года объявить электронный аукцион на привлечение нового коммерческого кредита на сумму 4,9 млрд рублей в виде невозобновляемой кредитной линии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, кредит планируется взять на два года по ставке 6,7% годовых.

Ориентировочная начальная цена контракта составит 566,1 млн рублей.

Министр финансов Новгородской области Елена Солдатова отметила, что новый кредит привлекается для экономии бюджетных средств: он заместит ранее взятый коммерческий кредит в сумме 4,9 млн рублей с большей ставкой (7,7% годовых).

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По словам Солдатовой, в этом случае только в 2020 году удастся сэкономить 32,7 млн рублей средств областного бюджета на обслуживание госдолга региона. При этом сам объём государственного долга не увеличится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём госдолга Новгородской области остаётся стабильным с начала 2019 года — 15,6 млрд рублей. В структуре госдолга 33,4% — кредиты банков на сумму 5,2 млрд рублей и 66,6% бюджетных кредитов на сумму около 10,4 млрд рублей.

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