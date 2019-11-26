Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Свердловской области погашена задолженность по заработной плате перед 309 работниками муниципального предприятия (МУП) «Тавдинские инженерные сети». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства надзорных органов, зарплата сотрудникам МУПа выплачена в полном объёме, в размере свыше 4,7 млн рублей. Также по представлению прокурора за задержку заработной платы работникам начислена компенсация на общую сумму 25 тыс. рублей.

Отметим, что надзорные органы продолжают держать на контроле ситуацию, связанную с трудовыми правами работников тавдинского МУПа.