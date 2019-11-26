Нижний Новгород, , 12:37 — REGNUM Компания «Космокурс» планирует начать лётные испытания на первом в России частном космодроме, площадкой для строительства которого выбрана Нижегородская область, в 2022 году. Об этом сообщил глава компании Павел Пушкин на своей странице в социальных сетях.

Сначала в полёт отправятся манекены, только после этого уже пройдут испытания с людьми, не ранее 2025 года.

В числе первопроходцев будут сотрудники компании «Космокурс» — добровольцы. Только после проведения всех испытаний суборбитальные полёты будут доступны космическим туристам. Также на площадку запуска ракет будут приглашать зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Ранее компания заключила соглашение с правительством Нижегородской области о реализации проекта в регионе. Однако площадка для космодрома до настоящего времени не выбрана. Пушкин говорил, что полет будет длиться всего девять минут при стоимости около $250−300 тыс. Скафандр космотуристам не потребуется — только баллон с воздушной смесью.

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