Киев, , 12:35 — REGNUM Первые платные дороги на Украине появятся, в лучшем случае, через 3−4 года, заявил в эфире украинского телевидения новоназначенный глава украинского государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Александр Кубраков.

Чиновник дал понять, что несмотря на многочисленные разговоры, никаких реальных шагов в этом направлении до сих пор не сделано.

«Если в следующем году у нас будут инвесторы на новое строительство… еще год будет необходим для получения госгарантии, и два — на собственно строительство… То есть как минимум 3−4 года, и у нас появятся такие дороги», — сказал Кубраков.

Он не назвал, где на Украине могут появиться платные дороги, но дал понять, что обязательным условием будет наличие альтернативного бесплатного пути.

«Если мы сделаем дорогу, которая не имеет альтернативы платной, то этого наше общество не поймет», — подчеркнул Кубраков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Всемирный банк и «Укравтодор» провели совместные исследования относительно потенциала развития государственно-частного партнёрства в дорожной сфере. По результатам было заявлено, что на Украине есть несколько перспективных направлений — в частности, дороги Львов-Краковец, Львов-Тернополь и Киев-Белая Церковь имеют наибольшие шансы для того, чтобы стать первымиконцессионными автодорожными проектами.