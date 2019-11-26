Владимир, , 12:32 — REGNUM Во Владимирской области в отношении руководства строительной компании возбуждено уголовное дело о хищении денег при строительстве фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В августе 2018 года подрядчик заключил договор на строительство ФАПа в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Организация выполнила всех работ, предусмотренных договором, но зато получила полную оплату. В итоге подрядчик получил лишние 190 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает аналогичные преступные эпизоды в работе организации.