Москва, , 12:28 — REGNUM Нефть марки Brent 26 ноября пытается нивелировать часть вчерашнего падения. Поводы для этого есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Поддержку рынкам оказало заявление министерства торговли Китая, в котором говорится, что главный посредник в переговорах Лью Хэ побеседовал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Тем не менее, неопределенность относительно сделки сохраняется. Судя по заявлениям чиновников с обеих сторон не решен основной вопрос. Пекин настаивает на откате от пошлин на импорт, которые уже были введены.

27 ноября выйдут отраслевые данные по запасам нефти в США. Аналитики ожидают снижение запасов на 0,347 млн баррелей. Если они оправдаются, не исключено, что нефтяные рынки отреагируют ростом, тем более, техническая картина благоволит этому.

26 ноября нефть Brent торгуется в середине восходящего канала, но по-прежнему остается в рамках восходящего тренда от октября 2019 года.

Поэтому основной сценарий предполагает дальнейший рост, сначала к цели $64,27 за баррель, далее к $65,50 за баррель», — считает эксперт.

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