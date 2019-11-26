Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха составил 118,9 млрд тенге ($308 млн), что на 53,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает 26 ноября аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана на Нур-Султан приходится 29,3 млрд тенге ($76 млн), на Восточно-Казахстанскую область — 21,7 млрд тенге ($56 млн), Алма-Атинскую область — 19 млрд тенге ($49 млн). Объем инвестиций в данный сектор в Мангистауской области вырос в 10 раз, до 13,3 млрд тенге ($34 млн).

Напомним, по итогам 2018 года объем инвестиций в досугово-развлекательную сферу в Казахстане составил 104,2 млрд тенге ($270 млн), что на 38,7% больше, чем в 2017 году.

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