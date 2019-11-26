Москва, , 11:59 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский высмеял предостережение от операций в евро главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, высказанное в адрес российских банков.

«Поневоле вздрогнешь, когда ЦБ в который раз за последние дни активно призывает, да даже настаивает отказаться от операций в инвалюте. Как, например, с евро.

Будем надеяться, из-за того, что валютные вклады населения поползли вверх. А 2014 год, когда перед девальвацией Набиуллина и Юдаева (первый зампред ЦБ РФ, прим. ИА REGNUM) говорили приблизительно то же самое, вспоминать не будем. Кто старое помянет — тому глаз вон. Правда, у поговорки есть продолжение: «А кто забудет — тому два» — написал Кричевский в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. По её словам, которые цитирует «Ведомости», из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».

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