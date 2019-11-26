Москва, , 11:57 — REGNUM Самое большое количество продаж дизельных машин в РФ принадлежит немецкому премиум-бренду BMW. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Немецкая марка за первые три квартала 2019 года продала 21 353 машины с дизельным мотором. Вторую строчку занимает японская компания Toyota. Этот бренд реализовал в стране 16 247 дизельных авто.

Тройку популярных дизелей замыкает автокомпания Mercedes-Benz. Ей удалось реализовать в РФ 9 646 единиц машин на дизельном моторе.

Далее по списку идут: Volkswagen (7330 ед.), Hyundai (6864 ед.), Mitsubishi (6216 ед.), Renault (5948 ед.), KIA (5797 ед.), Land Rover (4734 ед.), Skoda (4392 ед.).

Всего же за девять месяцев текущего года в России было продано более 98 тыс. новых легковушек, оснащенных дизельным агрегатом.

Напомним, в октябре 2019 года самой покупаемой новой машиной в России является модель Lada Granta. За месяц данную модель приобрели 11 712 российских автолюбителей, что на 14% больше результата прошлого года.

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