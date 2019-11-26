Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Правительство Казахстана обсуждает с российской компанией «Газпром» возможность газификации Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей за счет подключения к газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании сената республики, сообщает издание Forbes.kz.

По его словам, в настоящее время правительство республики рассматривает несколько вариантов газификации двух своих регионов. В частности, газ к Петропавловску и Кокчетаву может поступить из газопровода «Сарыарка», который достроен до Нур-Султана.

Мамин добавил, что сегодня по каждому варианту разрабатывается технико-экономическое обоснование. Окончательное решение будет принято в первом квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Казахстане запланирована приемка магистрального газопровода «Сарыарка». В настоящее время строительство магистрали находится на завершающей стадии.

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