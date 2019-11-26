Копенгаген, , 12:16 — REGNUM Члены Экономического совета Дании выступили против инициативы правительства о сокращении объемов выброса углекислого газа на 70% к 2030 году, обосновав это тем, что такое решение может дорого обойтись датской экономике.

«Мы должны рассматривать «цель 2030» в качестве наиболее безболезненного шага к достижению полного отказа от СО2 к 2050 году. И если вдруг окажется, что экономика сможет без ущерба пойти на сокращение лишь 65% выбросов к 2030 году, зачем же нам переплачивать и нести убытки только потому, что политики нарисовали другую цифру?», — заявил член правления совета Ларс Горн Хансен. Совет порекомендовал правительству не включать «цель 2030» в готовящийся закон о климате. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В настоящее время правительство Дании совместно с партиями «красного блока» обсуждает законопроект о датской климатической политике. Вместе с тем, готовится и так называемый «климатический план» страны, в котором будут конкретизированы инструменты для достижения поставленной правительством цели.